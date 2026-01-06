Milan, Inter e Napoli per il titolo. Il CorSera: "Scudetto, è l'ora del triello"

Milan, Inter e Napoli lotteranno fino all'ultimo per lo scudetto, con il giovane e inesperto (mica tanto) Christian Chivu deciso a sfidare senza troppo timore ma con rispetto i pluridecorati Allegri e Conte. Sarà una sfida all'ultimo punto, dove avrà la meglio chi riuscirà a mantenere quel briciolo di continuità che in questi primi 6 mesi di stagione nessuna delle 3 ha avuto.

In merito a questa sempre più intrigante sfida per lo scudetto Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Scudetto, è l'ora del triello", con il Milan di Massimiliano Allegri che dovrà superare la forza dell'attacco dell'Inter e il furore del Napoli contiano per riuscire a portare a casa un tricolore che significherebbe seconda stella.