Milan, l’indisponibilità di Fullkrug rende più salda la posizione di Nkunku

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, l’indisponibilità di Niclas Fullkrug, che domenica contro la Fiorentina ha riportato l'infrazione alla falange del dito di un piede, rende più salda la posizione di Christopher Nkunku, su cui da settimane c'è il forte pressing dei turchi del Fenerbahçe.

Per quanto riguarda le condizioni del centravanti tedesco, arrivato a Milanello durante questo mercato invernale, il quotidiano spiega che la frattura è già stata ridotta e, nonostante l'ex West Ham spinga per giocare, salterà le prossime due gare del Diavolo, vale a dire quella di domani in casa del Como e quella di domenica a San Siro contro il Lecce. Il rientro in campo di Fullkrug dovrebbe avvenire il 25 gennaio contro la Roma all'Olimpico.