Milan, La Gazzetta dello Sport: "Pioli III, assalto Scudetto"

"Pioli III, assalto Scudetto", titola questa mattina La Gazzetta dello Sport parlando della formazione milanista, di scena stasera a Marassi. "Maturo e sicuro, è il mio Milan più forte", ha dichiarato il tecnico alla vigilia del match. La corsa al trono inizia con Giroud. I rossoneri debuttano in casa della Samp con il francese al centro dell’attacco. Il tecnico: "Sono arrivati tanti vincenti, lotteremo per il titolo e in Champions".