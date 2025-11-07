Milan, Loftus-Cheek spera in una maglia da titolare contro il Parma

In vista di Parma-Milan di domani sera al Tardini, Massimiliano Allegri ha qualche dubbio di formazione che deve ancora sciogliere: sulla fascia sinistra, ad esempio, sono in ballottaggio Pervis Estupinan e Davide Bartesaghi. In difesa dovrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Fikayo Tomori al posto di Koni De Winter, mentre in mezzo al campo Ruben Loftus-Cheek spera in una maglia da titolare e a lasciargli il posto potrebbe essere Samuele Ricci. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda l'attacco, Allegri dovrebbe confermare la stessa coppia vista cotro la Roma, cioè quella composta da Rafael Leao e Christopher Nkunku. In panchina ci sarà Christian Pulisic, che tornerà a disposizione dopo aver smaltito il problema muscolare rimediato in nazionale a metà ottobre, mentre sarà assente Santiago Gimenez, che si è fermato per risolvere definitivamente il problema alla caviglia che lo sta tormentando da qualche mese.

