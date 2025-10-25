Milan, niente fuga. La Repubblica: "Solo pari contro il Pisa"
Nonostante ad Allegri non piaccia parlare di queste cose, qualora il Milan avesse vinto contro il Pisa avrebbe potuto simulare una mini fuga sulle rivali che la seguono in classifica. Così non è stato, perché dopo un inizio in discesa la formazione di Max Allegri si è complicata la vita andando addirittura sotto nel punteggio contro il Pisa, che per poco non la vinceva.
Nel taglio alto della prima pagina di questa mattina La Repubblica ha titolato "Milan, niente fuga: solo pari con il Pisa", che sarebbe potuta essere una sconfitta, ma questo punto, a prescindere, va stretto, strettissimo alla formazione di Massimiliano Allegri, che di inerzia nel finale l'ha anche provata a vincere con Saelemaekers.
