Milan poco lucido. La Gazzetta: "Allegri alza la voce"

vedi letture

È come al solito un Milan a due facce, che non riesce a trovare quella continuità che gli permetterebbe effettivamente di entrare in pianta stabile nella corsa scudetto insieme a Napoli ed Inter. Non è un caso che Massimiliano Allegri continui a parlare di quarto posto, perché effettivamente è questo il reale obiettivo (e possibilità) della squadra, ancora troppo poco lucida sotto tanti aspetti.

E ieri a Firenze lo si è notato, visto che dopo un primo tempo comunque importante nella ripresa il Milan è stato in balia della Fiorentina rischiando addirittura anche di perderla dopo aver agguantato il pareggio. È quindi un Milan poco lucido, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina titola "Allegri alza la voce", perché a quanto pare la sua squadra non ha recepito bene le sue indicazioni dopo il già deludente risultato di settimana scorsa contro il Genoa.