Milan, presto nuovi contatti per il rinnovo di Pulisic: la situazione
MilanNews.it
Nelle prossime settimane, il Milan proverà a chiudere il rinnovo di Christian Pulisic, senza dubbio il miglior giocatore del Diavolo nelle ultime due stagioni. Come spiega stamattina Tuttosport, per la proprietà americana di RedBird, "Capitan America" è ovviamente un volto rappresentativo e presto ci saranno nuovi contatti, dopo quelli di inizio estate, per arrivare a un'intesa.
Per l'ex Chelsea, che ha il contratto in scadenza nel 2027, è pronto un prolungamento fino al 2029, con anche un adeguamento dell'ingaggio che, grazie ai benefici del Decreto Crescita di cui continuerà a beneficiare, dovrebbe salire da 4 a 5 milioni di euro più bonus.
Nuovo stadio, le prossime tappe: se arriverà l'ok anche del Consiglio Comunale, Milan e Inter scioglieranno la riserva se procedere o no al rogito
Quel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresadi Franco Ordine
Milan e Inter, passo avanti verso l'acquisto di San Siro (e il nuovo stadio): ok della Giunta, ora tocca al Consiglio Comunale
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Pietro MazzaraModric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muove
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
