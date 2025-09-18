Milan, presto nuovi contatti per il rinnovo di Pulisic: la situazione

Nelle prossime settimane, il Milan proverà a chiudere il rinnovo di Christian Pulisic, senza dubbio il miglior giocatore del Diavolo nelle ultime due stagioni. Come spiega stamattina Tuttosport, per la proprietà americana di RedBird, "Capitan America" è ovviamente un volto rappresentativo e presto ci saranno nuovi contatti, dopo quelli di inizio estate, per arrivare a un'intesa.

Per l'ex Chelsea, che ha il contratto in scadenza nel 2027, è pronto un prolungamento fino al 2029, con anche un adeguamento dell'ingaggio che, grazie ai benefici del Decreto Crescita di cui continuerà a beneficiare, dovrebbe salire da 4 a 5 milioni di euro più bonus.

