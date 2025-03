Milan, quale sarà il futuro di Camarda? Rossoneri su Lucca dell'Udinese

Nonostante abbia preso a gennaio Santiago Gimenez, in estate il Milan potrebbe fare ancora qualcosa in attacco. E un nome che viene accostato parecchio al Diavolo nelle ultime settimane è quello di Lorenzo Lucca, centravanti classe 200 che milita nell'Udinese. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che sul giovane attaccante italiano, che viene valutato 30 milioni di euro dal club friulano, c'è anche il Napoli.

Quale sarà il futuro di Camarda?

Una decisione che dovrà prendere il nuovo direttore sportivo che verrà nominato nelle prossime settimane dall'ad Giorgio Furlani riguarderà il futuro di Francesco Camarda, il quale ha vissuto una strana stagione tra prima squadra e Milan Futuro in cui non ha giocato tantissimo. Una soluzione ideale per tutti, in primis per il giocatore, sarebbe la cessione in prestito in estate, così da dargli la possibilità di giocare con continuità. A gennaio il Monza lo voleva, chissà che non possa essere un'opzione ancora percorribile.