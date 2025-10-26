Milan, quando rientra Pulisic? L'americano pronto tra Roma e Parma

Quando tornerà in campo Christian Pulisic? Se lo chiedono tutti tifosi del Milan e ovviamente anche Massimiliano Allegri che spera di riaverlo a disposizione il prima possibile. L'obiettivo dell'americano, che si è infortunato in nazionale dove ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, è quello di rientrare prima della sosta: l'8 novembre in casa del Parma potrebbe essere il giorno giusto, ma l'ex Chelsea spera di essere in panchina già domenica prossima a San Siro per la gara casalinga contro la Roma. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Pulisic sta meglio, come ha voluto far sapere lo stesso giocatore su Instragram qualche giorno fa: "Sono state un paio di settimane difficili ma il recupero sta andando alla grande e non vedo l'ora di tornare".

