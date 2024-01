Milan, settimana decisiva. Tuttosport: "Otto giorni di fuoco"

La prossima settimana sarà decisiva per il Milan. I rossoneri si giocheranno tantissimo in campionato con la possibilità di consolidare il terzo posto e magari rosicchiare qualcosina a Inter e Juventus davanti in classifica: oggi a Empoli e fra otto giorni a San Siro contro la Roma, in uno scontro diretto per la Champions League. In mezzo anche la Coppa Italia: mercoledì i quarti contro l'Atalanta.

Per questo oggi Tuttosport titola così guardando ai prossimi impegni rossoneri: "Milan, otto giorni di fuoco". Tutto partirà quest'oggi dal Castellani: il Milan non vince in trasferta da tre mesi esatti, l'ultima volta fu il 7 ottobre al Ferraris contro il Genoa. Anche Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Cominciare bene la settimana sarebbe importante per tanti motivi. Vogliamo fare tanti punti in campionato, poi però ci sono tante cose da fare sul campo. Conta finalizzare di più dei nostri avversari, difendere meglio, cercare di vincere la partita. Se riusciremo a mettere in fila prestazioni convincenti vuol dire che il periodo difficile è alle spalle".