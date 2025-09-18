Milan su Kristensen dell'Udinese: ecco quanto potrebbe costare

vedi letture

In vista del mercato di gennaio, il Milan sta valutando con attenzione la possibilità di fare un nuovo innesto in difesa e un nome che piace molto in via Aldo Rossi è quello di Thomas Kristensen, difensore classe 2002 dell'Udinese, prossimo avversario del Diavolo in campionato (sabato alle 20.45 a Udine). Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il prezzo del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro.

E' questa la cifra che a fine agosto il club friulano ha chiesto all'Aston Villa che ha provato a prendere il centrale danese. I bianconeri hanno però rifiutato perchè in estate aveva già venduto Bijol, di cui Kristensen ha di fatto raccolto l’eredità al centro della difesa. Cresciuto nelle giovanili dell'Aarhus Gymnastikforening, è approdato all'Udinese nell'estate 2023 e in maglia bianconera ha collezionato finora 54 presenze, segnando anche due gol.

