Milan, Theo verso l'addio: il francese è reduce da una stagione deludente, accompagnata da alcuni comportamenti che non sono piaciuti alla dirigenza

vedi letture

Le strade del Milan e di Theo Hernandez sono destinate a separarsi nelle prossime settimane: il contratto del francese scade nel 2026, ma sembra impossibile arrivare ad un accordo per il rinnovo in quanto c'è troppa distanza tra domanda (8 milioni di euro a stagione) e offerta (4 milioni). Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il terzino rossonero è reduce da una stagione deludente, accompagnata da alcuni comportamenti che non sono piaciuti alla dirigenza.

Ora dunque è caccia al sostituto di Theo Hernandez sulla fascia sinistra: i nomi che si fanno con più insistenza sono quelli dell’azzurro Destiny Udogie, fresco vincitore dell’Europa League con il Tottenham, Junior Firpo, ora al Leeds dopo Barça e Betis, e Maxim De Cuyper, giocatore rivelazione del Bruges.