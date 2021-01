Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane pone l’accento su Milan-Torino, soffermandosi sugli allenatori delle due squadre. "Pioli e Giampaolo, rivincita per due", titola il giornale torinese: "Il tecnico rossonero - si legge - cerca il riscatto dopo il ko con la Juve, il granata (polemico per il calendario) ritrova il club che 14 mesi fa l’ha esonerato".