Milan, venerdì 14 novembre amichevole a Solbiate Arno contro l'Entella
Come annunciato sabato scorso in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, il Milan giocherà un'amichevole durante la prossima sosta per le nazionali: come riporta La Gazzetta dello Sport, venerdì 14 novembre l'avversario sarà l'Entella e la gara si svolgerà a Solbiate Arno, così da lasciare il Centro Sportivo di Milanello a disposizione dell'Italia che da venerdì preparerà il match con la Norvegia di domenica 16 novembre a San Siro.
Questa amichevoli permetterà ad Allegri di testare le condizioni fisiche di Ardon Jashari, tornato a disposizione domenica scorso contro la Roma dopo due mesi ai box a causa del grave infortunio (fratture del perone destro) rimediato a fine agosto in uno scontro con Gimenez in allenamento. Sarà un'occasione poi anche per altri reduci da problemi fisici come Christian Pulisic (domani a Parma sarà già in panchina) e Adrien Rabiot di mettere minuti nelle gambe in vista del derby di Milano in programma alla ripresa del campionato.
