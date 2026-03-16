Pagelle Gazzetta: si salvano in pochi, Estupinan e Leao da 4

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Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport sono poche le sufficienze nelle file del Milan dopo la pessima prestazione di ieri sera in casa della Lazio: gli unici che si sono salvati e hanno meritato il 6 sono stati Pavlovic, Maignan, De Winter, Modric, Bartesaghi e Athekame. Mezzo voto in meno per Tomori, Saelemaekers e Pulisic, mentre hanno preso 5 Fofana, Jashari e Fullkrug. I peggiori in campo sono stati invece Estupinan e Leao: 4 per entrambi. L'esterno ha commesso troppi errori e ha sofferto un sacco Isaksen, mentre il portoghese si è visto poco, se non per la reazione di rabbia dopo il cambio.

Questo il tabellino di Lazio-Milan, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A.

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatori: 26’ Isaksen.

LE FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (dal 90’ Belahyane); Isaksen (dal 67’ Pedro), Maldini (dal 67’ Dia), Zaccagni (dal 83’Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Przyborek, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 57’ Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 84’ Ricci), Fofana (dal 67’ Nkunku), Modrić, Jashari, Estupiñan (dal 57’ Bartesaghi); Pulisic, Leão (dal 67’ Fullkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 55’ Estupinan, 70’ Motta, 81’ Tavares, 90’+4 Pedro, 90’+5 Patric.

Espulsi: 90'+7 Sarri.

Recupero: 1’ 1T, 6’ 2T.