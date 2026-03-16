La moviola del CorSport su Lazio-Milan: "Guida perfetto. Non c'è rigore su Athekame"

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Il Milam perde 1-0 contro la Lazio e ora è a-8 dall'Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport offre anche la moviola su quella che è stata la direzione di gara del sig.Guida, promosso con un 7: "Guida perfetto. Non c'è rigore su Athekame".

Sul gol annullato ad Athekame: "il pallone cadendo lo tocca sull’avambraccio destro, lui nell’immediatezza si gira e tira: corretta scelta di Guida".

Protesta poi il Diavolo chiede il rigore su Athekame: come spiega il Corriere, "è Taylor che anticipa e tocca il pallone con la punta del piede, il rossonero sta tirando, il contatto con i tacchetti sul collo del piede in realtà è dettato dalla dinamica di gioco, corretto far proseguire".