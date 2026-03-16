Domenica amara per il Milan. Il CorSport: "Sarri, regalo all'Inter"

Domenica amara per il Milan. Il CorSport: "Sarri, regalo all'Inter"MilanNews.it
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Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan non sfrutta l'occasione e perde ancora terreno con il primo posto in classifica. Dopo il pareggio casalingo dell'Inter contro l'Atalanta, il Diavolo perde di misura contro la Lazio e vede sfumare una grande occasione per accorciare sui nerazzurri.

Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Sarri, regalo all'Inter". E il quotidiano continua: "La Lazio stende il Milan, Chivu a +8. Isaksen fa la differnza e mette la firma nella corsa scudetto. Leao non gradisce il cambio".