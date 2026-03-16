Tuttosport: "Isaksen segna pure per l'Inter. Milan flop con la Lazio, -8"

Tuttosport: "Isaksen segna pure per l'Inter. Milan flop con la Lazio, -8"MilanNews.it
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Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Niente da fare, al Milan non funziona la mossa dell'avvicinamento in classifica: i rossoneri perdono 1-0 in casa della Lazio, non sfruttano il pareggio casalingo dell'Inter contro l'Atalanta e ora sono a -8 dal primo posto. 

Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport in prima pagina: "Isaksen segna pure per l'Inter. Milan flop con la Lazio, -8". Sconfitta e tensione all'Olimpico, scintille con Rafa Leao che non ha gradito la sostituzione.