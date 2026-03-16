Tuttosport: "Milan, lo scudetto è volato via. E ora è a rischio anche il 2° posto"
Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Milan, lo scudetto è volato via". Quella di ieri sera contro la Lazio doveva essere la partita per andare a -5 dall'Inter capolista e riaprire così definitivamente il campionato, ma la notte dei rossoneri si è trasformata in un incubo. Con questo ko, deciso da un gol di Isaksen nel primo tempo, il Diavolo non solo vede la vetta della classifica allontanarsi a -8, ma ora anche il secondo posto è a rischio visto che il Napoli di Conte è ad una sola lunghezza.
Questa la classifica aggiornata della Serie A:
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Lecce 27
Fiorentina 25*
Cremonese 24*
Pisa 18
Verona 18
* una partita in meno
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