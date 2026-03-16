Rabbia Leao per il cambio. Tare borbotta in tribuna: "Ma guarda che roba, come fa…"

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Le reazione di Rafael Leao ieri sera contro la Lazio al momento del cambio è stata piuttosto forte. Dopo un'altra prestazione piuttosto deludente, il portoghese non ha preso bene la decisione di Max Allegri ed è uscito dal campo piuttosto scocciato: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, dopo aver ha mandato a quel paese Pulisic qualche minuto prima per non averlo servito al limite dell'area, il numero 10 rossonero si è lamentato con il tecnico livornese per la sostituzione ("Mister ma lasciami dentro!").

Le telecamere hanno ripreso anche la reazione stizzita in tribuna di Igli Tare, ds milanista, per quello che stava succedendo in campo: "Ma guarda che roba, come fa…" il labiale del dirigente rossonero. Con chi ce l'aveva? Probabilmente proprio con Leao che non solo si è arrabbiato per il cambio, ma ha anche lasciato il terreno di gioco senza fretta nonostante il Milan fosse sotto nel risultato.