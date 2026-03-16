Il CorSport su Lazio-Milan: "Max s'inchina al comandante"

vedi letture

Il Milan perde 1-0 in casa della Lazio e ora a è -8 dal primo posto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport offre un ampio focus sulla gara di ieri, titolando: "Max s'inchina al comandante". E ancora: "Sarri presenta una Lazio eroica. E il Milan finisce a -8 dall'Inter".

Il quotidiano poi elogia Sarri: "Corona e scettro a Mau, l’ha vinta con Patric difensore-regista per quasi 100 minuti, partita ardita al cospetto di Modric. L’onda di rientro dei 50.000 ha spinto la Lazio, straziata dalle assenze, ha lottato incessantemente col suo popolo".