Milano Finanza titola: "Gli Yankees di New York e un fondo di Los Angeles affiancano RedBird nell'acquisto del Milan"

La testata Milano Finanza legata al canale editoriale Class CNBC ha rilanciato l'indiscrezione del Financial Times di questa notte, titolando: "Gli Yankees di New York e un fondo di Los Angeles affiancano RedBird nell'acquisto del Milan". La celebre squadra di baseball degli Yankees e MainStreet Advisor, fondo losangelino, avrebbero affiancato Gerry Cardinale nell'investimento per il Milan. L'annuncio potrebbe arrivare già domani insieme al closing tra Elliott e RedBird per il passaggio di proprietà del Milan. L'obiettivo è quello di aumentare i ricavi e con essi i successi in campo.