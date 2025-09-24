Moviola Gazzetta: doppio errore di Tremolada sul rosso a Siebert

Oggi alle 09:09Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Pochi episodi arbitrali controversi in Milan-Lecce di Coppa Italia che si è giocata ieri sera a San Siro. Al 13' il Diavolo ha chiesto un rigore per un fallo in area su Nkunku: "Troppo poco per il penalty, giusto lasciare correre" la sentenza della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. L'arbitro Tremolada commette invece un doppio errore in occasione dell'espulsione di Siebert: 

"Tre minuti dopo lo stesso Siebert stende ancora Nkunku e qui Tremolada commette un doppio errore: non concede il vantaggio a Gimenez solo davanti alla porta. Ed estrae solo il giallo per il difensore del Lecce: era evidente la chiara occasione da gol. Così, solo dopo la correzione del Var, arriva il rosso". 
 