Nasce il nuovo Milan. Tuttosport: "Allegri vota per la Serie A con Ricci e i suoi fratelli"

Massimiliano Allegri è pronto a rivoluzionare il Milan dopo l'ultima deludente stagione. L'intenzione è quella di italianizzare il gruppo, non tanto per creare un blocco di calciatori che potranno poi tornare utili alla Nazionale, ma più che altro perché servono giocatori esperti, nel senso che conoscono bene la Serie A, per ripartire una volta e per tutte e dare il via ad un (nuovo) ciclo vincente.

A fronte di questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Allegri vota per la Serie A con Ricci e i suoi fratelli", facendo i nomi del capitano del Torino per l'appunto, del classe 2006 del Parma Giovanni Leoni e di Alexis Saelemaekers come i 3 rinforzi stabiliti in questa finestra di calciomercato dal neo allenatore del Milan.