Nkunku o Gimenez? La Gazzetta: "Che testa a testa per il ruolo di spalla"

Questi ultimi due giorni di allenamento saranno fondamentali per capire chi formerà la coppia d'attacco contro la Fiorentina. Se Pulisic non si fosse infortunato con gli States i due lì davanti sarebbero stati con ogni probabilità proprio l'americano e Santiago Gimenez, ma le gerarchie potrebbero essere state stravolte.

A piccoli passi Rafael Leao starebbe acquisendo fiducia e convinzione, aspetti che potrebbero garantirgli una maglia da titolare domenica contro la Viola. Ma chi potrebbe schierare Max Allegri al suo fianco? Di questo discorso ne ha parlato questa mattina La Gazzetta dello Sport, titolando "Nkunku o Gimenez? Che testa a testa per il ruolo di spalla", col messicano che potrebbe partire leggermente in vantaggio rispetto al francese, reduce comunque da una sosta positiva in termini di gol (1) e minutaggio (85').