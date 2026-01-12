Nkunku salva un Milan spento. Il QS: "Ma ora Allegri non vince più"

Ieri pomeriggio il Milan ha evitato la sua seconda sconfitta in campionato grazie a Christopher Nkunku. Il francese ha salvato una squadra spenta grazie a un vero e proprio guizzo, perché la sua rete è di pregevole fattura considerando il modo in cui è arrivata.

Dopo Verona e Cagliari si pensava che il Milan avesse finalmente intrapreso la strada giusta anche con le squadre di medio bassa classifica, ma invece sono bastate le partite contro Genoa e Fiorentina per far tornare tutti con i piedi per terra, con Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina nel taglio alto della sua prima pagina ha titolato: "Ma ora Allegri non vince più".