Nuovo San Siro: il progetto potrebbe vedere la firma di Sir Norman Foster

Ieri è stato fatto un passo importante verso il nuovo stadio di Milan e Inter: la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai due club milanesi. Ora la palla passa al Consiglio Comunale che si pronuncerà a sua volta entro la fine del mese di settembre. Se dell'operazione di vendita si sa più o meno tutto, ci sono poche certezze sull'impianto se non che avrà una capienza di 71.500 spettatori e che il progetto potrebbe vedere la firma di Sir Norman Foster. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

Norman Foster, nato a Manchester nel 1935, è uno degli architetti più famosi al mondo ed è il nome di riferimento dello studio Foster and Partners, che ha progettato edifici iconici, musei, ponti, stazioni e anche stadi. Nello sport, due impianti su tutti, realizzati con Populous: il nuovo Wembley, inaugurato nel 2007, e lo stadio di Lusail, che ha ospitato 10 partite del Mondiale in Qatar compresa la finale tra Argentina e Francia.

