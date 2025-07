Operazione Pubill, Tuttosport: "Tare prova l'affondo con l'Almeria"

Il candidato principale per il ruolo di terzino destro del Milan in questa fase è molto chiaro: si chiama Marc Pubill, ha 22 anni da un mese e gioca nell'Almeria nella serie B spagnola. Già entrato nel giro della Nazionale e a un passo dal firmare con l'Atalanta l'anno scorso - trattativa interrotta dopo le visite mediche - il club rossonero lo ha inserito in cima alla sua lista per rinforzare la corsia di destra difensiva che, esattamente come quella opposta senza più Theo, è abbastanza sguarnita.

Ieri il Milan, come anticipato da MilanNews.it, ha mandato dei membri dello staff medico a fare delle visite preliminari che potessero accertare che lo stato del ginocchio del calciatore. Una precauzione che da via Aldo Rossi hanno voluto prendere prima di avviare le trattative. In merito a tutto questo, Tuttosport questa mattina scrive: "Pubill supera le visite preliminari, Tare prova l'affondo con l'Almeria". Gli esami hanno dato esito positivo e quindi ci si aspetta una proposta imminente al club spagnolo: non bisognerà temporeggiare perché sul calciatore c'è da tempo il pressing del Wolverhampton in Premier League.