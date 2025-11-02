Ore 20.45 il fischio d'inizio. Il CorSport: "Max pesa il Milan, Roma per la fuga"

Ore 20.45 il fischio d'inizio. Il CorSport: "Max pesa il Milan, Roma per la fuga"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:12Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Alle 20.45 andrà in scena a San Siro il big match della decima giornata di Serie A Enilive, Milan contro Roma. Una sfida che per quanto non (ancora) decisiva potrà dire tanto sul campionato di entrambe le squadre, che dopo 9 partite si ritrovano lì a sognare e lottare per lo stesso obiettivo, anche se quelli dichiarati sono altri, lo scudetto. 

Vincere per il Milan significherebbe agguantare proprio la Roma al seondo posto a -1 dal Napoli capolista, mentre per la formazione di Gasperini significherebbe balzare da sola in testa alla classifica dopo 10 anni. In merito all'importanza della sfida di San Siro, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato nel taglio basso della sua prima pagina "Max pesa il Milan, Roma per la fuga". 