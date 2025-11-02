Milan e Roma, il gioco dei nove. La Repubblica: "Uno scambio per ritrovare il gol"
Milan-Roma non è solo Allegri contro Gasperini, Maignan contro Svilar o Leao contro Dybala, ma anche Santiago Gimenez, che questa sera non ci sarà per un fastidio alla caviglia, e Artem Dovbyk, due attaccanti pagati fior di milioni ma che non sono riusciti a dimostrare tutto il loro valore in Italia, almeno fino a questo momento.
Basti pensare che i due, insieme, hanno collezionato appena 2 gol in queste prime 9 partite di campionato, tra l'altro tutti dell'ucraino giallorosso e neanche uno del messicano. In estate Milan e Roma hanno lavorato ad uno scambio last minute, che a questo punto potrebbe essere riproposto a gennaio, con La Repubblica che infatti questa mattina ha titolato "Uno scambio per ritrovare il gol", alimentando così la possibilità che a gennaio Dovbyk e Gimenez possano invertirsi il colore di maglia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan