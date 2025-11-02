Milan e Roma, il gioco dei nove. La Repubblica: "Uno scambio per ritrovare il gol"

vedi letture

Milan-Roma non è solo Allegri contro Gasperini, Maignan contro Svilar o Leao contro Dybala, ma anche Santiago Gimenez, che questa sera non ci sarà per un fastidio alla caviglia, e Artem Dovbyk, due attaccanti pagati fior di milioni ma che non sono riusciti a dimostrare tutto il loro valore in Italia, almeno fino a questo momento.

Basti pensare che i due, insieme, hanno collezionato appena 2 gol in queste prime 9 partite di campionato, tra l'altro tutti dell'ucraino giallorosso e neanche uno del messicano. In estate Milan e Roma hanno lavorato ad uno scambio last minute, che a questo punto potrebbe essere riproposto a gennaio, con La Repubblica che infatti questa mattina ha titolato "Uno scambio per ritrovare il gol", alimentando così la possibilità che a gennaio Dovbyk e Gimenez possano invertirsi il colore di maglia.