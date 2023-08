Origi, che flop. La Gazzetta: "E' rebus. L'agente del belga non porta offerte. E lo stipendio pesa"

"E' rebus. L'agente del belga non porta offerte. E lo stipendio pesa", titola così la Gazzetta dello Sport sul caso Divock Origi, attacante belga arrivato lo scorso anno al Milan ed ora ai margini del progetto di Stefano Pioli. L'agente del giocatore, come titolato dalla rosea, non porta offerte ai rossoneri.