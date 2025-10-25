Pari incredibile contro il Pisa. La Gazzetta: "Milan da mia di testa"
Nella partita che doveva simulare una sorta di fuga dalle avversaria, il Milan inciampa e si fa anche piuttosto male. Il gol di Leao in apertura illude San Siro, che si aspettava una serata in discesa contro un Pisa che nel primo tempo è stato completamente in balia dell'avversario. Nella ripresa è però cambiato tutto, con gli uomini di Gilardino che sono addirittura andati in vantaggio.
Grazie ad un gol di Athekame il Diavolo l'ha ripresa allo scadere, ma il pareggio di ieri sera contro il Pisa è stato incredibile. In merito alla sfida di San Siro La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato in apertura "Milan da mal di testa", rimarcando il fatto che la formazione di Max Allegri ha sprecato una ghiotta occasione non di allungare, ma quanto meno di provare ua mini fuga in classifica.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan