Pulisic e Leao ci saranno a Pisa? Ecco come stanno l'americano e il portoghese
Come stanno Christian Pulisic e Rafael Leao? Saranno entrambi regolarmente a disposizione di Max Allegri per la prossima gara in programma il 13 febbraio in casa del Pisa? Secondo gazzetta.it, è difficile fare previsioni sull'americano e il portoghese: il primo non è stato nemmeno convocato per il Bologna a causa di una borsite all’altezza dell’ileopsoas, mentre il secondo, che continua a convivere con il fastidio all'adduttore, è rimasto invece in panchina per 90' al Dall'Ara. Le loro condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, nella speranza di portarli almeno in panchina contro il Pisa.
VERSO PISA-MILAN: IL PROGRAMMA DEL MILAN
Mercoledì mattina, post Bologna, i rossoneri hanno svolto un lavoro di scarico a Milanello. Allegri ha poi concesso ai suoi ragazzi ben tre giorni liberi, lasciando così i giocatori la possibilità di staccare per poi riprendere gli allenamenti domenica pomeriggio in vista della terza trasferta consecutiva, questa volta a Pisa. Nel weekend il Milan non giocherà in campionato a causa del rinvio della sfida di San Siro contro il Como, con l'impianto meneghino impegnato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I rossoneri, come detto, torneranno poi in campo venerdì 13 febbraio contro il Pisa. La partita che salta questo weekend, Milan-Como, verrà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20:45.
