Può saltare Bologna-Milan. Tuttosport: "Lucumi fuori un mese"

È giusto concentrarsi partita dopo partita senza pensare a quello che poi sarà, anche perché pensando troppo in avanti c'è il rischio che si inciampi facendosi anche piuttosto male. Massimiliano Allegri sta lavorando tanto sulla testa dei suoi giocatori, che dopo le due partite contro Genoa e Fiorentina sono sembrati essere piuttosto in difficoltà, perdendo quasi le certezze che hanno costruito in questi mesi.

C'è bisogno di lucidità e continuità per riuscire a centrare l'obiettivo, che molto dipenderà da questo mese di partite dove il Milan avrà diversi scontri diretti, come ad esempio quello col Bologna. E proprio da Castel Debole arrivano notizie che potrebbero "agevolare" in qualche modo la formazione rossonera, dato che Tuttosport ha questa mattina titolato "Lucumi fuori un mese" per via dell'infortunio muscolare che lo ha costretto sabato contro il Como ad alzare bandiera bianca.