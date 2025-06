QS: "L'ultima lista di Allegri: Gila, Nicolussi e il solito Ricci. E il City rilancia per Reijnders"

vedi letture

Sul Quotidiano Sportivo in edicola stamattina c'è spazio anche per il nuovo Milan di Max Allegri, pronto a intervenire sul mercato per rinforzare la rosa: "L'ultima lista di Allegri: Gila, Nicolussi e il solito Ricci. E il City rilancia per Reijnders" è il titolo del quotidiano. Tra acquisti e cessioni si muovono i rossoneri, pronti ad accontentare il nuovo allenatore. Nel mirino, tra gli altri, ci sarebbero anche il difensore Mario Gila della Lazio e i centrocampisti Nicolussi Caviglia (Venezia) e Samuele Ricci (Torino).

Intanto in via Aldo Rossi sono in attesa del rilancio decisivo del Manchester City per Tijjani Reijnders dopo che la prima offerta da circa 60 milioni di euro è stata ritenuta troppo bassa dai dirigenti rossoneri. Serve arrivare a 70-75 milioni per ottenere l'ok del Milan. Gli inglesi vorrebbe chiudere in fretta per mettere subito l'olandese a disposizione di Pep Guardiola in vista del Mondiale per Club che inizierà a metà giugno.