QS: "Milan e Leao: primi contatti per rinnovare fino al 230. E su Maignan sale il pressing"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così: "Milan e Leao: primi contatti per rinnovare fino al 230. E su Maignan sale il pressing". Il portoghese, autore finora di un'ottima stagione anche nel nuovo ruolo di prima punta, ha il contratto in scadenza nel 2028 e il club di via Aldo Rossi avrebbe già avviato i dialoghi con il suo entourage per provare ad arrivare ad un accordo fino al 2030.

A Casa Milan, però, in questo momento la priorità rimane il prolungamento di Mike Maignan che è in scadenza al termine di questa stagione e tra qualche settimane sarà libero di accordarsi con altre squadre. Rispetto a qualche settimana fa, quando la trattativa e i dialoghi tra le parti erano congelati, ora c'è più fiducia di poter arrivare alla fumata bianca, ma la situazione resta comunque delicata. Il Diavolo sta comunque spingendo per arrivare presto ad un'intesa con il portiere francese.