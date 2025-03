Qui Milanello in vista del Napoli. La Gazzetta: "Oggi al completo. Per Gimenez solo una botta"

Dopo essere rimasto a lavorare con soli 11 giocatori nel corso di questa sosta, oggi Sergio Conceiçao riaccoglierà a Milanello anche gli ultimi nazionali per cominciare a preparare nel migliore dei modi la trasferta di Napoli, tanto decisiva per il percorso in questo finale di stagione della sua squadra.

A riportarlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport, che ha titolato "Oggi al completo", facendo anche un leggero focus sulle condizioni di Santiago Gimenez, che avevano un po' preoccupato dopo la finale di CONCACAF Nations League contro il Panama. Sul messicano la rosea ha scritto "Per Gimenez solo una botta", anche se solo in giornata si capirà se la trasferta del Maradona sarà a rischio o meno.