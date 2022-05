Repubblica: "Milan, la diffida di Li per impedire a Elliott di cedere il club"

MilanNews.it

"Milan, la diffida di Li per impedire a Elliott di cedere il club": titola così questa mattina Repubblica che spiega che lo scorso 26 aprile Yonghong Li, ex proprietario rossonero, ha inviato una diffida a Elliott per impedire al fondo americano dall'intraprendere iniziative (come per esempio la cessione del club) potenzialmente in grado di inficiare l’azione legale in corso dal maggio 2021 (l'imprenditore cinese chiede al fondo 319 milioni di euro, cioè la differenza tra i 600 milioni del valore presunto del Milan nel luglio 2018 e i 281 milioni del credito di Elliott). Al momento, però, questa vicenda non dovrebbe avere conseguenze nella trattativa per la cessione del Milan.