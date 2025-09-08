Repubblica: "San Siro, trattativa sul prezzo. Dialogo con la Corte dei conti"

L'edizione milanese di Repubblica titola così questa mattina in prima pagina: "San Siro, trattativa sul prezzo. Dialogo con la Corte dei conti". A Milano continua a tenere banco la questione del vendita di San Siro a Milan e Inter. Il quotidiano riferisce che c'è stato un contatto informale tra l'amministrazione comunale e i giudici contabili, i quali hanno avuto un confronto preventivo sull'operazione.

Palazzo Marino è ancora alla ricerca di un accordo totale con Inter e Milan e per questo la firma potrebbe slittare. Nulla va lasciato al caso nell'operazione San Siro, la vendita dovrà essere curata col massimo scrupolo. Il voto in Consiglio Comunale potrebbe anche sforare di qualche giorno il termine del 30 settembre indicato dal sindaco e dai due club milanesi come deadline.

