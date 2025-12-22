Fullkrug, giornata decisiva. Il CorSport: "È atteso il prestito con diritto di riscatto"

Come anticipato già negli scorsi giorni, la giornata di oggi è quella decisiva per l'arrivo di Fullkrug al Milan. Oramai le parti sono in costante contatto per riuscire a trovare una quadra su un trasferimento che a dirla tutta non è mai stato in discussione. Il tedesco è stato sempre la prima scelta della dirigenza rossonera, che senza perdere troppo tempo se lo è andato a prendere subito, anche per una questione di necessità.

In merito all'operazione con il West Ham Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "È atteso il prestito con diritto di riscatto" condizionato, aggiungiamo, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 13 milioni di euro.