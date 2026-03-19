Riflessione su Rafa. Il CorSport: "Leao e il Milan: rapporto in bilico"

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Quanto successo domenica in occasione di Lazio-Milan potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La reazione sguaiata di Rafael Leao al momento della sostituzione ha deluso tutti, Igli Tare e Massimiliano Allegri compresi, da sempre suoi sostenitori e protettori, soprattutto nei momenti più difficili di una stagione che non l'ha mai visto essere al 100%.

Va bene l'adrenalina e la tensione per una partita che non stava andando secondo i piani, ma così è stato troppo, al punto che il Milan starebbe seriamente cominciando a fare più di qualche riflessione su Rafa. A riportarlo anche Il Corriere dello Sport, che questa mattina in prima pagina ha titolato: "Leao e il Milan: rapporto in bilico".