Rinnovi Milan, Tuttosport titola: "Bartesaghi e Tomori da blindare"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul Milan che è alle prese con alcuni rinnovi dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi quello importantissimo di Mike Maignan: "Bartesaghi e Tomori da blindare". Il giovane terzino italiano è ormai diventato un titolarissimo del Diavolo sulla fascia sinistra e il club rossonero ha già impostato il suo prolungamento fino al 2031 con ingaggio che verrà triplicato rispetto ai 600 mila euro che percepisce attualmente. L'obiettivo è blindarlo e allontanare quelle squadre che lo stanno seguendo con grande attenzione, come per esempio l'Arsenal.

Procedono poi bene anche i dialoghi con Fikayo Tomori e il suo entourage per il rinnovo di contratto del difensore inglese che negli ultimi mesi è stato cercato da Tottenham e Aston Villa. La volontà del giocatore è però sempre stata quella di restare al Milan. Un altro che potrebbe presto prolungare il suo rapporto con il Diavolo è Ruben Loftus-Cheek, per il quale durante il mercato invernale avevano chiesto informazioni Lazio, Aston Villa e Besiktas. I rossoneri vogliono infine blindare anche Strahinja Pavlovic, per il quale si profila il prolungamento fino al 2031.