Rinnovo sempre più vicino. La Gazzetta: "Maignan, sì a febbraio"
Il rinnovo di Mike Maignan non è più un miraggio, ma una possibilità concreta. A confermarlo lo stesso direttore sportivo Igli Tare ai microfoni di DAZN nel pre partita di Fioretina-Milan. Il dirigente del Milan ha infatti detto che c'è volontà da ambo le parti di continuare insieme, ma guai a cantare vittoria fino a quando non arriverà la luce verde.
Ma quando potrebbe/dovrebbe arrivare questa? Nel corso di questi giorni si è parlato di una deadline fissata per il 25 di gennaio, ma l'obiettivo del Milan resta quello di sistemare il prima possibile questa situazione, la data è poi un plus. In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "Maignan, sì a febbraio",
