Rotazioni in difesa. La Gazzetta: "Pronti Gabbia e Pavlovic. Turno di riposo per Tomori?"
Considerate le tante partite ravvicinate che il Milan dovrà affrontare in queste settimane, Massimiliano Allegri potrebbe anche pensare di optare per un leggerissimo turnover giovedì sera contro il Genoa. Il reparto dove potrebbero esserci dei cambiamenti è quello arretrato, considerati due recuperi importanti che permetterebbero a chi ha giocato (tanto) di più di rifiatare un attimo.
Molto dipenderà, ovviamente, da come andranno le cose in questi giorni di lavoro a Milanello, ma titola questa mattina La Gazzetta dello Sport che per il Genoa sono "Pronti Gabbia e Pavlovic. Turno di riposo per Tomori?", che da qualche mese a questa parte le ha difatti giocate tutte.
