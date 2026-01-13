Saliscendi Milan. Il QS: "Nkunku allontana l'addio a gennaio"

vedi letture

Dopo la rete di Firenze Christopher Nkunku ha dato la sensazione di essersi una volta e per tutte sbloccato. Ovviamente solo il campo confermerà questa teoria, ma i 3 gol segnati nelle ultime 2 partite di campionato sono un segnale importante anche, e forse soprattutto, in vista del suo futuro, che nelle ultime settimane è stato tanto al centro di discussioni.

Dopo la partita contro la Fiorentina Nkunku è stato chiarissimo, non lasciando spazio ad interpretazioni. In merito a questo discorso Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato nel taglio basso della sua prima pagina "Nkunku allontana l'addio a gennaio", assottigliando ancora di più le possibilità di trasferirsi in Turchia, ad Istanbul, sponda Fenerbahce, in questo gennaio.