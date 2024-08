Salta una cessione per il Milan, la Gazzetta: "Ballo Touré-St.Etienne non si fa"

Il Milan sembrava essere ad un passo dal liberarsi del primo di una lunga lista di esuberi della rosa di Paulo Fonseca: Fode Ballo-Touré. Il terzino senegalese, dopo essere stato in prestito nella passata stagione al Fulham, dove ha giocato poco è nulla, è quest'estate tornato a Milanello, dove però non vi ha praticamente mai messo piede fra prima squadra e Milan Futuro, dove era stato "retrocesso".

Fuori da qualsiasi progetto tecnico rossonero, Ballo-Touré si sarebbe messo alla ricerca di una nuova sistemazione in questo calciomercato, con il neo promosso in Ligue 1 St.Etienne che sembrava potesse essere quella perfetta. Tutto era pronto, l'accordo fra i due era stato trovato ed anche definito, ma il ritorno del terzino senegalese in Francia è saltato per via dell'ingaggio troppo alto (1,2 milioni di euro all'anno). A riportarlo questa mattina La Gazzetta dello Sport.