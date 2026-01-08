Stasera arriva il Genoa a San Siro. La Gazzetta in apertura: "Il Milan è d'assalto"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Il Milan è d'assalto". I rossoneri ospiteranno il Genoa a San Siro con l'obiettivo dei tre punti per tornare a -1 dall'Inter che ieri ha vinto a Parma e allungare sul Napoli terzo in classifica che ha pareggiato contro l'Hellas Verona (in caso di successo il Diavolo andrebbe a +3 sugli azzurri).

Max Allegri, nonostante il prossimo impegno sarà tra poche ore (domenica alle 15 in casa della Fiorentina), metterà in campo i titolarissimi. In particolare c'è grande attesa per vedere dal primo minuto la coppia d'attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leao che finora in questo campionato hanno giocato dall'inizio insieme solo una volta nel derby.