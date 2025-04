Suggestione Milan e Roma per Ancelotti? La Gazzetta in prima pagina: "Carletto torna a casa!"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina su Carlo Ancelotti: "Carletto torna a casa!". Chiuso di fatto il suo ciclo al Real Madrid, il tecnico di Reggiolo lascerà i Blancos nelle prossime settimane e così sono iniziate a circolare tante voci sul suo futuro. Non è un mistero che il Brasile lo corteggi da tempo, così come non è da escludere anche che alla fine decida di dire basta e chiudere la sua lunga carriera da allenatore.

C'è poi però anche la suggestione di un ritorno in Italia sulla panchina di una delle due società a cui è più legato, vale a dire Milan e Roma, entrambe alla ricerca di un nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Ad oggi non c'è nulla di concreto, anzi si tratta solo di suggestioni, ma chissà che non possano diventare realtà. In fondo sognare non costa nulla.