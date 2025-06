Tare sarà una presenza fissa. Tuttosport: "E così il Milan ha anche un vigile a Milanello"

Nella scorsa stagione si è parlato tanto di quanto mancasse una figura fissa dalle parti di Milanello, nonostante le continue visite e corrente alternata dei vari Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Questo non sembrava bastare ai calciatori né tanto meno agli allenatori, motivo per il quale la proprietà è corsa ai ripari ingaggiando un direttore sportivo che ricoprirà anche questa mansione tra le tante che avrà.

In merito a questo Tuttosport ha infatti titolato "E così il Milan ha anche un vigile a Milanello", riferendosi ovviamente al fatto che Igli Tare sarà una presenza fissa in quel del centro sportivo rossonero, che presto lo farà diventare anche una sorta di proprio quartier generale per evitare che Massimiliano Allegri si senta solo come successo in precedenza con Pioli, Conceiçao e Fonseca.