Telenovela Jashari. Il CorSport: "Più indizi ora caricano il Milan"

Sembrerebbe finalmente intravedersi un po' di luce infondo al tunnel che porta ad Ardon Jashari. Ulteriori passi in avanti sarebbero stati compiuti, soprattutto lato Club Bruges, che quasi si è rassegnato alla possibilità di lasciare andare il centrocampista svizzero nel corso di questo calciomercato.

Scrive infatti Il Corriere dello Sport che "Più indizi ora caricano il Milan", anche perché parecchio movimento è stato registrato dalle parti di via Aldo Rossi nella giornata di ieri. Il primo, forse quello più importante, è la presenza nella sede rossonera di alcuni intermediari dell'operazione Jashari. Il secondo, altrettanto di rilievo, è la mancata convocazione del centrocampista svizzero per la finale di Supercoppa di Belgio in programma oggi alle 18 e 30.